Ook in het weekend wordt doorgewerkt aan de Willemsbrug

Pijlen » Update Automobilist verongelukt in Rot­ter­dam-Hil­le­gers­berg

10:43 Een 71-jarige automobilist uit Hellevoetsluis is vanmorgen omgekomen bij een ongeluk op de Jasonweg in de wijk 110-Morgen in Rotterdam-Hillegersberg. De bestuurder botste tegen een paal en overleed aan zijn verwondingen.