Ook Rotterdam wil af van ‘ongezonde’ eetreclames

Dat betekent dat kindermarketing in sporthallen en zwembaden tegen wordt gegaan. ,,Hierin trekken we op met de gemeente Amsterdam. We willen er samen met onze partners voor zorgen dat onze kinderen en hun ouders gemakkelijker gezonde keuzes kunnen maken’’, aldus Visser.



Sportcentrum West in Delfshaven kreeg pas een certificaat vanwege de promotie van gezonde producten. Rotterdam gaat verder met de kantines bij zeven zwembaden.



De wethouder beklemtoont dat de gemeente de jeugd gezond wil laten opgroeien. In de Maasstad heeft nog altijd één op de vier kinderen en jongeren overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs één op de twee. Dat komt onder meer door te weinig bewegen en verkeerd eten. ,,We willen daarom voorkomen dat kinderen met ongezonde voeding verleid worden. Het gaat dan om reclame voor ongezonde producten in online games, sponsoring en op tv.’’