Oorkonde voor heldin Caitlynn (7) na redden van peuter uit sloot

Caitlynns' moeder had zondag een vriendin met haar zoontje Cenny op visite en het ventje wilde de sneeuw in. Caitlynn ging mee om sneeuwballen te maken, maar dat liep bijna verkeerd af.



,,Cenny had een emmertje bij zich en wilde daar op een gegeven moment water uit een sloot in doen'', vertelde Caitlynns moeder Melissa. ,,Dat ging dus niet goed. Cenny viel voorover in het water en bleef er op zijn buik in liggen. Caitlynn is toen gelijk de sloot in gesprongen en heeft hem boven het water uit getrokken en omhoog gehouden.''



Voor haar heldhaftige actie ontving Caitlynn vandaag een oorkonde en een 'Speld voor een held'. . ,,Door jouw kordate optreden en het trotseren van de kou om iemand uit de problemen te helpen, menen wij dat jij een echte heldin bent'', stellen wijkagenten Robin en Jerry uit Lombardijen.