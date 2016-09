Nooit zal ik vergeten dat ik op m'n gemakje die munten in dat apparaat aan het gooien was, er een steeds een grotere schaduw achter me opdook. Een schaduw die vrij sterk bleek te zijn, want een seconde of vijf later trok deze schaduw, mij alleen aan m'n rechteroor vasthoudend, zo de snackbar uit.



Gegokt heb ik nog wel daarna, maar het signaal is me altijd pijnlijk duidelijk bijgebleven. Dit was het zetje, of beter gezegd trekje, wat ik nodig had. Gokken is ook veel minder leuk wanneer je die muntjes vanwege blijvend oorletsel niet meer uit de gokkast kunt horen vallen. Bedankt nog, pa.



Het is het eerste waar ik aan denk wanneer ik een treitervlog voorbij zie komen: waar zijn de ouders in dit geheel? Zijn ze er niet meer? Zijn ze uit elkaar, en hebben ze beiden geen grip meer op hun kind? Of lachen ze misschien wel thuis mee wanneer ze een filmpje van hun zoon zien waarbij hij mensen als 'kankerkaaskoppen die allemaal afgemaakt moet worden' bestempelt?



Grip

In een interview gaf de moeder van één van de jongens uit Zaandam aan dat ze de grip op d'r zoon is verloren. Dochterlief volgt een mooie opleiding, zoon koos een ander pad. Geen vader in beeld meer om te helpen. Maar al die andere kids dan, die ik daar zie? Daar in Zaandam, maar ook op al die andere filmpjes. Vader ook uit beeld? Is er geen één die misschien een voorbeeld wil stellen?



Ik hoop dat we komende week een filmpje van een ouder te zien krijgen, waarin hij of zij eerst heel rustig uitlegt dat het tijd is om een duidelijk signaal af te geven, om vervolgens naar het pleintje voor de supermarkt te lopen en daar zoon- of dochterlief stevig bij het oor te grijpen om het op het moment van thuiskomst pas weer los te laten.