'Oostvoorne huivert nog steeds'

Haar lichaam werd gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande, voorheen zo blauwe Opel. Even verderop ging in september 2005 de bungalow van Caroline van Toledo in alle vroegte in vlammen op. Zo werd het tevreden leven van de rustige, 35-jarige apothekersassistente uit Oostvoorne vernietigd.



Nu heeft justitie de man die daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden in de boeien geslagen. Alweer. Leon van M. werd eerder gearresteerd, maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Altijd bleef hij in het vizier van justitie, dat nu dankzij nieuw onderzoek op oude sporen en getuigenverklaringen gelooft een sluitende zaak te hebben. ,,Zo'n gruwelijke zaak, we waren er op gebrand deze op te lossen'', zegt een woordvoerder.



Vader

Maar Oostvoorne durft nog niet te juichen. In de eerste plaats de vader van Caroline niet. Met een bibberende hand - het is de Parkinson - vult hij zijn aardappels bij in zijn stalletje aan de Molendijk in Oostvoorne. ,,Natuurlijk hebben we hoop", bevestigt hij voor het huis, waar hij samen met zijn vrouw woont. ,,Maar we moeten eerst maar eens afwachten.''