Op de foto met kampioensschaal in nieuw Feyenoord-shirt

Burgertop G1500 vraagt om een herhaling

15:12 De eerste burgertop van Rotterdam, gisteren in de Doelen, is bevallen. Vijftienhonderd stadsbewoners bespraken prangende vragen op het gebied van onder meer onderwijs, opvoeding, samenleven in de wijk en radicalisering. ,,Dit zouden we ieder jaar moeten doen.''