Op patrouille langs zwervend Rotterdam

,,Hallo, wij zijn het. Van Ontmoeting.'' Op een beschut plekje aan de waterkant, even voorbij de Willemsbrug, spreekt veldwerker Evert Vos een dertiger van Noord-Afrikaanse komaf aan. Hij pakt zijn hand: die is warm. Dan weet de christelijke hulpverlener dat het goed zit. Ondanks de winterkou - het vriest en de gure wind aan de waterkant voelt Siberisch aan - weet deze buitenslaper zich goed warm te houden. Dat doet hij met behulp van een kartonnen omhulsel, met daarin een oude slaapzak en wat versleten dekens.



Al een jaar heeft de patrouilledienst van Ontmoeting de man in het vizier. Sinds kort zijn z'n naam en geboorteland bekend. Hoewel een toekomst in Nederland uitzichtloos lijkt, wenst hij niet geholpen te worden. ,,We forceren niets, uit vrees dat we hem uit het oog verliezen'', vertelt maatschappelijk werker Petra van Aalst.



Geen dwang

Al ruim 14 jaar kamt Van Aalst, samen met onder andere Evert Vos, de Maasstad uit. Hun werkzaamheden: daklozen die buiten slapen in de gaten houden en ze, waar nodig of gewenst, in het busje laden en naar de nachtopvang brengen. ,,Maar alleen als ze dat willen'', benadrukt Van Aalst. ,,Wij zijn niet bevoegd om ze te dwingen om mee te gaan. Daarvoor wordt een speciaal crisisteam ingeschakeld.''



Inmiddels zijn in Rotterdam zo'n 150 buitenslapers in beeld. Ruim de helft is Oost-Europeaan. Daarnaast leeft er een groepje illegalen van buiten de EU op straat en zijn er daklozen van Nederlandse origine. ,,Vergeleken met 2006, met ruim 400 daklozen, een hele verbetering'', zegt Van Aalst.



,,Maar als je de situatie vergelijkt met 2010, toen we nog maar tientallen mensen op straat aantroffen, gaat het weer de verkeerde kant op. Dat is te wijten aan de komst van veel Oost-Europeanen, die het in Nederland niet redden. Ook de doorstroming, van opvanghuis naar een begeleidwonentraject, hapert weleens. Dan zijn er soms bedden in de nachtopvang tekort en zoeken mensen noodgedwongen de straat op.''



Bekende plekken

In een busje, gewapend met warme dekens en thermoskannen soep, rijdt het duo naar de bekende buitenslaapplekken van Rotterdam. Ze doorzoeken parkeergarages, kijken onder bruggen, struinen rond in parken en wurmen zich in leegstaande loodsen en vervallen panden, om ervoor te waken dat de nacht niemand fataal wordt en er hulp komt wanneer dat nodig is.



Als volleerde dierenbeschermers, die een wilde kat proberen te vangen, zo voorzichtig zoeken Vos en Van Aalst toenadering tot een dakloze man van een jaar of 50, die zijn onderkomen heeft in een parkeergarage. De zwerver - type zeeman, met woeste manen en een flinke baard - is erg schuw. Contact mijdt hij liever en na een vluchtig praatje met Vos kiest hij het hazenpad.



Vos begrijpt dat: ,,Veel mensen op straat hebben een slecht verleden met hulpinstanties. 'Ga je me weer in een of ander traject stoppen', zeggen ze dan. Dat doen wij juist niet. Wij proberen ze alleen maar te beschermen. Tegen de kou en soms ook tegen zichzelf. Dat beseffen ze niet altijd.''



Vriespunt

Voor zwervers die hulp van organisaties als Ontmoeting accepteren, is er de nachtopvang. Rotterdam telt vijf locaties. Tot november 2016 was er plek voor 221 daklozen, maar nadat sommige vestigingen vol raakten en zwervers de deur werd gewezen, besloot de gemeente om het aanbod met 45 bedden te verhogen. In de winter kan dat aantal worden opgeschroefd tot maximaal 307 stuks. Voor illegalen geldt de bed- bad-brood-opvang (110 stuks).



,,In Rotterdam hoeft niemand tijdens de winterperiode op straat te slapen'', zegt wethouder Hugo de Jonge (CDA, zorg). ,,Daar hebben we de winteropvangregeling voor. Die geldt ook voor niet-geregistreerde buitenlanders.''



In het William Boothhuis van het Leger des Heils aan de Coolhaven staan zo'n 60 bedden klaar. In de kantine zit rond middernacht een handvol mensen. De clientèle varieert van het type gesjeesde bankjongen tot charmante kapster en van heroïneverslaafde tot alcoholist. ,,Vergis je niet. Iedereen kan op straat belanden'', benadrukt Henk Visser, beleidsadviseur van de GGD Rotterdam.