Op wie gaat u eigenlijk stemmen?

Partijvertegenwoordigers en (kandidaat-)Kamerleden uit Rotterdam leggen elkaar het vuur na aan de schenen in het NN DE Café aan het Stationsplein in Rotterdam.



Te gast zijn onder anderen Salima Belhaj (D66), Arno Bonte (GroenLinks), Chris van Dam (CDA), Mark Harbers (VVD), Tanya Hoogwerf (VNL), Richard Moti (PvdA), Carola Schouten (ChristenUnie), John Struijlaard (50Plus), Ruud van der Velden (PvdD) en Sun Yoon van Dijk (SP). Ze debatteren bijvoorbeeld over de kwaliteit van de ouderenzorg, veiligheid en duurzaamheid.



Gratis toegang

Het 010 Debat wordt georganiseerd door de redactie van het AD Rotterdams Dagblad in samenwerking met LOKAAL en Nationale-Nederlanden. De presentatie is in handen van Victor Vlam. De toegang is gratis.