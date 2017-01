Opa Piet is dankzij lesje Facebook plots een Rotterdamse beroemdheid

Kelly Rook-Antheunisse is zelf nogal verbaasd over de enorme populariteit van haar facebookpost. ,,Dit had ik echt nóóit verwacht!", vertelt ze. Ze heeft haar opa proberen uit leggen waar al die duizenden reacties toch vandaan komen, maar hij heeft nog wel wat moeite om het allemaal te begrijpen. ,,Maar dat komt misschien ook omdat hij een beetje doof is", lacht ze.



Twee dagen geleden schreef Kelly een berichtje op haar eigen facebookpagina: 'Dit is mijn lieve, schattige, hippe opa. Mijn opa heet Piet en wil heel graag bij de tijd blijven. Mijn lieve opa is inmiddels 93 jaar, heeft een tablet en is zeer geïnteresseerd in social media."



Kelly vertelt in de post ook dat haar opa de laatste tijd nogal aan het tobben is met zijn gezondheid, en dat ze het zo leuk zou vinden om hem te laten zien wat voor impact social media kunnen hebben tegenwoordig. 'Dus zouden jullie dit bericht zoveel mogelijk willen delen???', eindigt ze haar bericht. Dat had ze geen twee keer moeten zeggen. Inmiddels is het bericht van Opa Piet namelijk duizenden keren gedeeld.