'Opa snapte niks van m'n verzameling sneakers'

,,Mijn opa woonde op het Eendrachtsplein. Ik sprak met mijn kopers af bij de McDonald's op de Oude Binnenweg. Het was even snel passen en afrekenen.'' Van de opbrengst koopt hij exclusieve sneakers voor zichzelf. Het begin van zijn enorme sneakerverzameling. ,,En zo ontstond ook de droom van een eigen sneakerzaak.''



Zijn opa ziet het allemaal met lede ogen aan en snapt geen hout van de bezigheden van zijn kleinzoon. ,,Hij zei dan: je hebt toch maar één paar voeten, wat moet je nou toch met al die sneakers? Mijn opa was echt zo'n stugge Chinees.''



Zijn opa zou de sneakerverzameling van zijn kleinzoon nu eens moeten zien. De twee enorme kledingkasten in zijn woonkamer zijn tot de nok toe gevuld met honderden sneakers. Van Adidas tot Asics en van Nikes tot Puma's. Stuk voor stuk unieke ontwerpen waar slechts enkele van zijn gemaakt.



Woei haalt zijn duurste exemplaar ter waarde van (schrik niet) 13.000 euro tevoorschijn. De blauw, oranje, witte Nike's ontworpen door de bekende grafisch ontwerper Piet Parra is in een oplage van 20 stuks gemaakt en onder sneakerfreaks zeer gewild. ,,Deze verkoop ik echt nooit!''



Ondanks zijn enorme verzameling weet Woei precies welke schoenen hij heeft. ,,Het zit allemaal in mijn hoofd.'' Enkel en alleen om ruimte te maken in zijn overvolle kast, verkocht hij drie jaar geleden zo'n 150 paar uit zijn kast. ,,Maar inmiddels heb ik er alweer 150 bijgekocht. Het houdt nooit op.''