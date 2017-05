Opa wordt voor ogen kleinkind mishandeld met hondenriem

De 69-jarige Iwan Zinhagel werd gisteren ernstig mishandeld toen hij in Capelle aan den IJssel de eendjes aan het voeren was met zijn kleindochter (2). Zijn dochter, Charita, is woest en verdrietig. Ze heeft een oproep geplaatst op Facebook om de dader op te sporen.

Wat een gezellige Moederdag had moeten worden, liep voor de familie Zinhagel uit op een drama. Charita wist niet wat ze zag toen haar vader zwaar gehavend thuiskwam met haar dochter aan zijn hand. De familie uit Rotterdam-Oosterflank was voor Moederdag samengekomen in het ouderlijk huis van Charita. Haar vader en dochtertje gingen even een rondje wandelen en de eendjes voeren.

Toen Iwan een hondenbezitter aansprak, ontstond een matpartij. ,,Er rende een grote witte hond op mijn dochter af. Mijn vader vroeg aan de eigenaar of hij zijn hond kon aanlijnen of bij zich wilde houden”, vertelt Charita. Dit gebeurde vlakbij Tennisclub Capelle.

Woordenwisseling

Volgens Charita wilde de man dat niet, omdat de hond volgens hem geen kwaad zou doen. ,,Maar mijn vader gaf aan dat veel baasjes dat denken, maar kinderen soms toch worden gebeten.” De twee kregen een woordenwisseling. ,,De man riep dat zijn hond meer waard was dan het kind en mijn vader riep daarna het tegenovergestelde”, vertelt Charita.

,,De man wikkelde vervolgens de hondenriem om zijn hand en kwam van een afstandje op mijn vader afgelopen. Hij begon op hem in te slaan. Hij mikte vooral op zijn hoofd. Mijn vader kon zich moeilijk verweren, want hij probeerde mijn dochtertje te beschermen. Hij wilde niet dat zij gewond zou raken of in het water zou vallen.”

Stoppen

Aan de overkant van het water schreeuwde iemand dat de man moest stoppen en na een paar rake klappen uitgedeeld te hebben, ging hij ervandoor. ,,Mijn vader is ontzettend hard op zijn hoofd geslagen. Hij bloedde en er zitten bulten op. Hij heeft twee jaar geleden een hersenbloeding gehad. We waren ontzettend bang dat hij weer een bloeding zou krijgen”, vertelt Charita.

De familie belde na het incident gelijk de politie en ook de ambulance kwam. Iwan moest mee naar het IJsselland Ziekenhuis waar hij gecontroleerd werd. ,,Er zijn foto’s van zijn borstkas en hoofd gemaakt. Alles is vooral flink gekneusd en beurs. Hij moet rustig aan doen en heeft pijnstillers. Maar hij zit emotioneel gezien vooral ook in de put. Hij vindt het erg dat hem dit op deze leeftijd is overkomen en dat hij mijn dochter niet goed kon beschermen.”

Het 2-jarige meisje is er ontzettend van geschrokken. Charita heeft een bericht geplaatst op Facebook dat inmiddels al bijna 6000 keer is gedeeld. ,,We willen weten wie dit gedaan heeft. Fysiek geweld is nooit te rechtvaardigen.”