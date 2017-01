Opeens klonken schoten in rustig buurtje op Kop van Zuid

,,Ze hebben een meneer doodgeschoten", denkt een meisje te weten dat in het park speelt met haar klasgenootjes. ,,Ik hoorde een knal", zegt haar vriendinnetje. ,,Heb jij het gezien?" ,,Nee", antwoordt het meisje.



De schietpartij van de avond ervoor is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Leerlingen van basisschool De Pijler gebruiken het veldje waarop het slachtoffer lag tussen de middag altijd als speelplaats. Om de grote groep kinderen op afstand te houden, spannen politiemannen een lint. Forensisch rechercheurs doen onderzoek. Ze maken een 3D-foto van de plaats delict, zoeken naar hulzen, bestuderen de plek waar een kogel een boomstam raakte. Familie van het slachtoffer komt kijken op de plaats waar de man is beschoten. Ze willen niet veel kwijt, behalve dat zijn toestand 'stabiel, maar ernstig' is en dat de man niet in de buurt woont.



Het Witteveenplein is een keurige straat in het hart van de Kop van Zuid. Hier wonen gezinnen met kinderen, tweeverdieners.



,,Daar kies je voor, als je in Rotterdam Zuid gaat wonen", zegt een buurtbewoner op leeftijd. ,,En toch blijft een ver-van-mijn-bedshow, want het past niet bij de mensen die hier in de buurt wonen. Onze buurt ligt rustig, tussen twee werelden in." Wij wonen hier al zeventien jaar, met plezier", vertelt ook Elisa Rahdan. Zij heeft het slachtoffer maandag zien liggen. Aan de overkant van de straat. ,,Maar er gebeurt hier altijd weinig. Ja, op de Vuurplaat verderop, dáár wel. Maar hier niet."