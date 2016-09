Open brief Barbara Kathmann

Inmiddels zijn we weer maanden verder en heb je zowel on- als offline menigmaal je momentje kunnen pakken. Zo viel afgelopen weekend mijn oog op een tweet van je. Bijgevoegd een foto van je horloge die je sinds zaterdag vast op vijf voor twaalf hebt gezet, met als bijschrijft "Doe mee! #nomoreislam #vijfvoortwaalf #kominverzet."



Ik dacht natuurlijk hard op "Die is compleet gek geworden!", maar zeer genuanceerd tweete ik je nog terug om iets over kwart voor tien; "Ik weet niet, maar bij mij is het net kwart voor tien geweest!".



Uiteraard heb ik je tweet ook nog even geretweet met mijn twijfels over het niveau van je actie. Je oproep, roept namelijk de nodige vragen op. Wat bedoel je precies met #kominverzet? Is het een oproep om met fakkels naar moskeeën te rennen?



Wachtende op een goede discussie en inhoudelijke onderbouwing, dat anders dan het schrijven van een boekje met jezelf op de cover, wel hoort bij de taakomschrijving van een goed betaald Tweede Kamerlid gebeurde er iets opmerkelijks. Jouw geretweete tweet was voor mij niet meer zichtbaar.



Vanaf nu kan ik alleen nog maar het volgende op je Twitter account lezen; "Het volgen van @FleurAgemaPVV en het weergeven van de Tweets van @FleurAgemaPVV is voor jou geblokkeerd." Lachwekkend, als het niet zo verdrietig was. Honderdduizenden Islamitische Nederlanders worden dagelijks door jou en je partij met islamofobische tirades bestookt. Zij en vele anderen zouden willen dat ze op een knopje konden drukken om die rechtstaat ondermijnende en discriminatore propaganda van jullie te blokkeren, maar helaas is dat onmogelijk.



Maatschappelijke discussie met een volksvertegenwoordiger die zichzelf maar al te graag op de voorgrond plaatst is dan wel het minste waar deze Nederlanders recht op hebben. Het wordt me inmiddels dus volstrekt duidelijk waarom je jezelf 25x op de cover hebt gezet van een boekje over de zorg!



Gegroet,

Barbara Kathmann