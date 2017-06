Open dag bij Skaeve Huse

Douanier Gerrit G. bij arrestatie bang te worden ‘omgelegd’

11:12 Douanier Gerrit G. (57) uit Kwintsheul, hoofdrolspeler in het proces rond corruptie in de Rotterdamse haven, was bij zijn arrestatie op 4 december vorig jaar bang te worden ‘omgelegd’ door drugscriminelen. Dat stelt de advocaat van een vriend van Gerrit G., die de aanhouding van de douanier trachtte te voorkomen.