Open Dag Feyenoord is op 16 juli

New York Pizza aan Groene Hilledijk in brand gevlogen

16:01 De brandweer is vanmiddag met twee blusvoertuigen en een autoladder uitgerukt naar de Groene Hilledijk in Rotterdam, omdat er brand woedde in een vestiging van New York Pizza. Het vuur is gedoofd, wel worden er nog sloopwerkzaamheden verricht in verband met controle.