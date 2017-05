Opening strandseizoen wordt gekkenhuis

Feesten

Naast alle logistieke maatregelen is men in de Hoek vooral druk met het klaarmaken van de evenemententerreinen. Beachclub Royal aan de Zeekant viert traditiegetrouw een van de grootste feesten, met onder andere DJ Matsoe Matsoe (bekend van de tv-hit Oh Oh Cherso) achter de draaitafel. ,,Alle verloven zijn ingetrokken'', lacht Tim Timmers, event manager bij Beachclub Royal. ,,Bij ons eigen feest verwachten we ook een paar duizend man. We denken dat we genoeg bier hebben ingeslagen.''