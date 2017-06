Opening Gordons koffietent aan Coolsingel is race tegen de klok

De combinatie is treffend. Terwijl wegwerkers op de Coolsingel met grof materiaal is het asfalt staan te hakken, ligt de stoep voor Blushing – het beeldmerk schittert al op het raam – bezaaid met delen van het interieur, stoelen en tafels. Binnen staan de flessen rosé en witte wijn te wachten om te worden ontkurkt.



En Gordon zélf? Die was er even, vanochtend. ,,We hebben hem weggestuurd naar een tuincentrum’’, zegt iemand, ,,om iets moois te kopen voor in de bloembakken.’’ Twijfels of de gloednieuwe koffietent op tijd klaar is, zijn er geen moment. ,,We gaan het redden!’’