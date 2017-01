Openingsfilm Rotterdams filmfestival bekend: Lemon

Lemon is een 'nietsontziend portret van een sympathieke mislukkeling', aldus het IFFR. De tragikomedie wordt op woensdag 25 januari in de Doelen vertoond. De cast en crew zullen aanwezig zijn bij de première.



Bravo maakte eerder vooral korte films. In 2014 werd ze door Filmmaker Magazine’s uitgeroepen tot een van de ‘25 New Faces of Independent Film’. In 2016 lanceerde ze met Lemon haar eerste speelfilm. Ze maakte toen ook twee korte films: Hard World for Small Things en Woman in Deep.



Festivaldirecteur Bero Beyer is trots dat het IFFR met de film van Bravo wordt geopend. ,,Janicza Bravo is het soort filmmaker dat met liefde voor film en mens op geheel eigen wijze een hedendaags beeld kan scheppen."