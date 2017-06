Openingsweekend van de Parade in Rotterdam is fris en nat

Je kunt de klok erop gelijk zetten. Strijkt de Parade neer in Rotterdam, dan is het afgelopen met het mooie weer. Niet iedereen vindt dat erg.

Voor de organisatie is het uiteraard minder fijn, want slecht weer betekent minder bezoekers en dus minder inkomsten. Speciaal voor de vaak regenachtige editie in Rotterdam, heeft de organisatie een joekel van een parasol aangeschaft. Niet voor de zon, maar de regen.

Als het van de week echt met bakken uit de hemel komt, haalt festivaldirecteur Ray van Santen deze troef tevoorschijn. ,,Het is inderdaad zo dat als we doorreizen naar Den Haag, dat het dan vaak mooi weer wordt. Maar het is een hardnekkig misverstand dat het in Rotterdam altijd de hele week regent. De helft van de dagen is het goed weer, maar daar hoor je dan weer niemand over.’’

Helaas bleef het tijdens het openingsweekend, op de vrijdagavond na, vrij fris en nat. Maar de diehard Parade fan liet zich daar niet door uit het veld slaan.

Quote Het is zowel voor de ouders als de kinderen leuk Bezoeker Caroline Caroline veegt met een zakdoek de picknickbank en –tafel droog en zet haar kroost op het houten meubilair dat uitzicht biedt op de zweefmolen, het kleurrijke middelpunt van de Parade. De 5-jarige Lovina kan haar geduld amper bewaren: ,,Mag ik nu eindelijk zweven?’’ Maar moeders beveelt eerst de zojuist zelfgemaakte poffertjes op te eten. Terwijl de peuter gehoorzaam het zoete deeg naar binnen werkt, pakken donkere wolken zich boven het gezin samen. Caroline en haar man Arjan trekken zich er niks van aan. ,,Als het gaat regenen, gaan we gewoon in een eettent zitten’’, zegt Arjan.



Ze zijn Parade-fan van het eerste uur. ,,We komen hier denk ik al zo’n 15 jaar’’, vertelt de Rotterdammer terwijl hij een glas sangria aan zijn lippen zet. ,,Het is gewoon altijd zo gezellig en je komt veel bekenden tegen. Eén keer per jaar is dit een soort ontmoetingsplek.’’ Caroline: ,,Het is zowel voor de ouders als de kinderen leuk.’’

Bergschoenen

Vanwege de kindervoorstellingen bestaat het publiek op zaterdagmiddag vooral uit gezinnen. Maar ook Marian (72) en Ron (73) van Maarskalverweerd uit Vianen zijn neergestreken en laten zich niet kisten door het druilerige weer. Ron is erop voorbereid met zijn bergschoenen. ,,Nee hoor, we laten ons niet wegjagen. Als het gaat gieten, drinken we ons wijntje wel in de tent op. ’’

Wouter (30) en José (31) hebben een andere remedie en duiken van de ene show de andere show in die allemaal in overdekte tenten worden opgevoerd. ,,We hebben net zelfs een kindervoorstelling gezien: de Dromendief. En die was hartstikke leuk! Het geeft niet dat het niet zulk lekker weer is, want alles is toch binnen’’, aldus José.

Zodra het echt begint te plenzen, weet een groepje kinderen zich zelfs buiten in de regen nog te vermaken. Met natte sponsen bekogelen ze een theaterartiest die zich voordoet als pianist. Kletsnat giert het jonge gezelschap het uit van het lachen.

Schuilplaats