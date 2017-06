Opgeknapt Van Maanenbad in Rotterdam weer dicht

Het Van Maanenbad is pas twee jaar weer open, nadat het ruim een jaar dicht was voor een grondige renovatie à 10 miljoen euro. Zo'n beetje alles werd aangepakt in het Rijksmonument uit 1937: nieuwe plafonds, betegeling, kleedruimtes en wanden. Alles ademt die typische jaren 30 sfeer, aangepast aan de strenge eisen van de 21ste eeuw.

Althans, dat was de bedoeling. Het bad lijdt namelijk onder een aantal hardnekkige kinderziektes. Zo is de rand van het binnenbad - van grijs natuursteen - gescheurd. ,,Deze moet volledig worden afgezaagd en vervangen", zegt vestigingsmanager Jan Pott. Volgens hem is de oorzaak niet te achterhalen. Buiten kijf staat dat het een 'garantiekwestie' is en dus draait de aannemer op voor de kosten van de reparatie. Ook de lekke dubbele beglazing is voor zijn rekening.

Garantie

Quote De tegels zijn geplaatst zoals op de tekening stond maar het pakt niet goed uit Vestigingsmanager Jan Pott Dat ligt anders bij het probleem met de vloeren. In de douches en het Turks stoombad loopt het water niet weg en dus moeten de tegels eruit en opnieuw - dit keer schuiner - worden gelegd. ,,Dat is deels een garantiekwestie en deels ook niet. De gemeente legt daarom ook wat bij", legt Pott uit. ,,De tegels zijn geplaatst zoals op de tekening stond maar het pakt niet goed uit. Er ontstaan plassen en daar komen we wettelijk niet mee weg, vanwege gladheid en hygiëne."



De provincie heeft zelfs haar afkeuring al uitgesproken over de plassen die ontstaan, maar geeft het zwembad de tijd om dit recht te zetten.



Dit gebeurt tussen 8 en 30 juli. Het binnenbad blijft in die periode dicht. Volgens Pott zijn de eerste drie weken van de zomervakantie het beste moment, omdat er dan geen zwemlessen zijn en de meeste bezoekers dan komen voor het buitenbad - dat wél toegankelijk blijft. Baantjeszwemmers zijn ook nog steeds welkom. Speciaal voor hen gaat het buitenbad op maandag, woensdag en vrijdag open tussen 07.00 en 08.30 uur.

Renovatiepotje