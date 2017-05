Opknapbeurt voor Schouwburgplein in Rotterdam

Iets minder dan 2 miljoen euro steekt de gemeente in het verbeteren van de trappen, het plaatsen van bakken met geraniums, het verbeteren van de verlichting, nieuwe bankjes en verplaatsbare stoelen en een groot kleed om op te zitten en te spelen. Het resterende bedrag wordt uitgetrokken om de vloer aan te pakken.



Grote aanpassingen, zoals het plaatsen van bomen, is niet mogelijk, laat een woordvoerder van wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar) weten. ,,Het dak van de ondergelegen parkeergarage kan dat niet aan.’’ Over 5 jaar wordt dat dak aangepakt. ,,Daar houden we rekening mee bij de aanpassingen die we nu doen’’, zegt de woordvoerder. ,,Het is natuurlijk zonde om alles dan weer weg te halen.’’ Sinds de oplevering krijgt het Schouwburgplein veel kritiek. Mensen omschrijven het plein als ongezellig.