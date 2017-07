Opnames Flikken Rotterdam in volle gang

Voortvluchtige Belg na 8 jaar opgepakt in Rotterdam

21:56 Acht jaar na zijn ontsnapping uit een Belgische gevangenis is vandaag in Rotterdam een voortvluchtige Belg aangehouden. De 38-jarige man was in 2009 op een gewelddadige manier ontsnapt. Hij moet nog zes jaar gevangenisstraf uitzitten in België.