Opnieuw aanhoudingen voor drugshandel in luxe woningen

Criminelen gebruiken luxe appartementen in woontorens als uitvalsbasis voor hun activiteiten: ze handelen er in drugs, slaan er wapens en geld op en gebruiken de huizen als verblijfplaats. De woningen zijn goed geschikt om onder de radar te blijven omdat ze anoniem zijn.

Rijgedrag

Vorige week dinsdag vond de politie in een appartement in Rotterdam Zuid 1,5 kilo harddrugs, 2,5 kilo versnijdingsmiddel, zes vuurwapens, een geluiddemper voor een wapen en munitie. Twee mannen werden aangehouden, een 43-jarige Rotterdammer zit nog vast. De politie kwam ze op het spoor omdat ze met hoge snelheid een parkeergarage van een ander appartementengebouw inreden. Dinsdagmiddag hielden agenten een automobilist aan die volgens hen opvallend reed in een parkeergarage van een woontoren op de Kop van Zuid. Ze hadden een rugzak bij zich met 32.000 euro erin. In verschillende woningen die naar aanleiding van deze aanhouding werden doorzocht, vond de politie nog 39.000 euro, dure horloges en een geldtelmachine. De verdachten, twee Rotterdammers van 30 en 36 jaar oud, hebben afstand gedaan van het geld. Eén van hen heeft een transactie van 7000 euro betaald, de zaak tegen de andere verdachte loopt nog.

Donderdagmorgen is een 41-jarige man in zijn woning in De Veranda in Rotterdam Zuid aangehouden. Hij wordt verdacht van dealen en witwassen. De politie kwam hem op het spoor na de aanhouding van een man bij een bezoek aan een appartementencomplex. Deze man had verschillende soorten drugs bij zich. In de woning aan De Veranda vonden rechercheurs drugs, versnijdingsmiddelen, medicijnen, dure horloges en 26.000 euro contant geld.