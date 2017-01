Opnieuw gedenkstenen nazi-slachtoffers gestolen

Het is niet de eerste keer dat dieven het gemunt hebben op de gedenkstenen van de slachtoffers van de nazi’s. In juli werden vier Stolpersteine, ofwel struikelstenen, gestolen in de Mathenesserlaan en de Graaf Florisstraat. ,,Ik weet niet waar ze het voor doen”, zegt Van Eijk. ,,Het plaatje koper dat op de stenen zit, is maar heel dun. Dat brengt nauwelijks iets op. Of het is haat. Ik vind het verschrikkelijk. Blijf er met je klauwen vanaf.”