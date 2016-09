Opnieuw persoonsgegevens duizenden Rotterdammers op straat

Dat schrijft het Rotterdamse stadsbestuur in een vandaag verstuurde brief aan de gemeenteraad. In het ene geval gaat het om een telefoon van een ambtenaar die bij een woninginbraak werd ontvreemd, in het andere geval betreft het 'een verloren zakelijke telefoon, eveneens zonder beveiligingscode'. Onbekenden hadden daardoor toegang tot privacygevoelige gegevens van bijna 2400 burgers. De gedupeerden zijn door de gemeente inmiddels op de hoogte gesteld, aldus het college.



Morgen debatteert de Rotterdamse gemeenteraad op verzoek van de VVD en de Partij voor de Dieren over de aanhoudende reeks datalekken bij de gemeente Rotterdam. Directe aanleiding is een ambtenaar, die zijn zakelijke telefoon vorige maand kwijtraakte. Daardoor had de nieuwe eigenaar korte tijd toegang tot de persoonsgegevens van 146 mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend.



Kritisch

Het stadsbestuur betreurt de gang van zaken. Het college zegt de veiligheidsprotocollen opnieuw kritisch tegen het licht te hebben gehouden en de eigen medewerkers nogmaals te hebben gewezen op de voorschriften en de risico's. In totaal heeft de gemeente dit jaar 19 keer melding gedaan van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sinds 1 januari van dit jaar geldt een wettelijke meldingsplicht zodra sprake is van een (mogelijk) datalek.