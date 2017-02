Opnieuw tas gestolen uit ambulance: 'Te triest voor woorden'

De ambulance rukte even voor 04.00 uur uit voor een spoedrit naar de Verboomstraat in Charlois. Medewerkers waren aan de achterzijde bezig met een brancard, toen zij gestommel hoorden. ,,Een van hen zag nog net hoe iemand zijn tas weggriste en hard wegrende'', aldus woordvoerder Ruud Natrop van de Veiligheidsregio.



Het is de tweede keer in korte tijd dat een tas is gestolen uit een ambulance in Rotterdam. Vorige maand gooiden onbekenden zelfs een ruit in om in de ziekenwagen te komen. Ditmaal hoefde dat niet: omdat het personeel achterin moest zijn, waren de deuren aan de voorkant van de ambulance niet afgesloten.



Natrop: ,,De vorige keer dachten we dat het een zeldzaamheid was, maar helaas is het weer gebeurd. We moeten nu toch gaan nadenken of en hoe we dit kunnen voorkomen.''