Opnieuw tegenslag Mainport Hotel

Dubbel pech voor de hoofdaannemer van het Rotterdamse Mainport Hotel. Bij de bouw in 2011 stortte een deel van het pand in, nu blijkt een stuk van de nieuwe gevel alweer aan vervanging toe.

De buitenkant van het hotel aan de Schiedamsedijk, aan de voet van de Erasmusbrug, is nog maar vier jaar oud. Toch wordt er alweer aan gewerkt. De reden: enkele kamers kampen met aanhoudende lekkages. Vandaar dat de kozijnen worden verwijderd en opnieuw geassembleerd.

,,Het is niet leuk, maar het bleek nodig om het grondig aan te pakken. Gelukkig hebben onze klanten er geen last van'', zegt Maarten Arlman van het Mainport Hotel. Het betekent wel dat een deel van de kamers de komende tijd niet beschikbaar is.

Garantie

De kosten van de operatie zijn voor de hoofdaannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling, die de gevel repareert omdat het onder de garantie valt. Het is de tweede tegenvaller voor het bouwbedrijf uit Hoorn, want bij de sloop van het oude Imax-theater stortte een deel van het pand in. Brokstukken vielen op de openbare weg en wonderwel vielen er geen slachtoffers.

Nu dus een lekkende gevel. Na onderzoek bleek dat het euvel niet te verhelpen is met een beetje kitwerk. ,,Het is inderdaad weer een tegenslag, maar het gaat erom hoe je als bedrijf ermee omgaat. We nemen onze verantwoordelijkheid en pakken in één keer de gevel aan. Dat is een nazorg waar we trots op zijn'', zegt Joost Keyzer van Heddes.

De lekkages hebben te maken met de 'vernieuwende gevelbouw' van de erkers. Het ontwerp bleek echter problemen op te leveren met de afwatering. ,,Als we de kozijnen opnieuw assembleren is dat verleden tijd'', verzekert hij.