Oppepper voor gebied rond NS-station Rotterdam Alexander

Niet minder dan 24 partijen ondertekenen morgen op het voormalige deelgemeentekantoor van Prins Alexander een akkoord, waarmee de buitenruimte van het complex bij rijksweg A20 een oppepper krijgt. De lijst met betrokken organisaties loopt uiteen van overheden als provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en gebiedscommissie Prins Alexander tot de vervoersbedrijven ProRail, NS en RET, de Verkeersonderneming Rotterdam en Stedenbaan, projectontwikkelaars Klépierre, OVG en NSI, energieconcern Eneco en de Nationale Politie, tot aan de onderwijsinstellingen Albeda en Zadkine. Uit het gebied zelf onder meer Café Wilskracht, Stichting Hart voor Prnis Alexander en de Business Club Prins Alexander. ,,We gaan als gemeente Rotterdam zeker vijf ton investeren’’, lichtte de woordvoerster van wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar Rotterdam) alvast toe. Die inbreng volgt uit het grootschalige Programma Oost, waarmee de gemeente Rotterdam bijna tien miljoen euro gaat investerein in Prins Alexander. Die bijdrage geldt als een soort inhaalslag die moet voorkomen dat het oostelijk stadsdeel gaat afglijden.

Het ondertekenen van de plannen van de zogenoemde Alliantie voor Stationsgebied Rotterdam Alexander moet ook het startsein zijn voor de opknapbeurt van het station. Daarvoor ligt 9,2 miljoen euro klaar.



De verbouwing van de verouderde halteplek (van 1968) maakt deel uit van een veel groter plan voor de zogenoemde Alexanderknoop. Zo hebben de ontwikkelaars Klépierre en OVG ideeën met het woonwinkelcentrum Alexandrium en de Marten Meesweg en omgeving, die het gebied langs de A20 meer kleur moeten geven.



NS-station Alexander is met 20.000 reizigers per dag het tweede station van Rotterdam. De aanpak van dit knooppunt past in het verkeersprogramma Beter Benutten, waarmee de files op snelweg A20 (Rotterdam-Gouda) moeten worden teruggedrongen.



In het project werken onder meer de Verkeersonderneming Rotterdam en NS samen met RET, ProRail en de gemeente Rotterdam. Met het plan moet de overstap tussen trein, metro en bus verbeteren, zodat het openbaar vervoer een beter alternatief wordt voor de auto.



Er is overigens wel haast geboden met de klus, want het werk moet volgens de 'spelregels' van Beter Benutten eind dit jaar klaar zijn.