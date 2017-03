Oprichter Roparun overleden aan kanker

Na een weddenschap met zijn baas stond hij in 1992 aan de wieg van Rotterdams grootste evenement voor het goede doel, de Roparun. Vanaf de allereerste editie zamelde de tocht geld in voor de strijd tegen kanker. Inmiddels heeft de Roparun al tientallen miljoenen euro's opgehaald.



In maart 2016 ontdekte Bril dat hij aan maagkanker leed. Daardoor was hij niet in staat om mee te lopen tijdens de jubileumeditie van de tocht. De jubileumeditie van de Roparun bracht vorig jaar ruim 5,4 miljoen euro opgebracht, 4 ton meer dan in 2015.