Oprichters voedselbank openen gaarkeuken op Zuid

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag je niet meer dan 180 euro per maand te besteden hebben. Zit je daar net boven, vervalt je recht. ,,Ook deze groep heeft moeite elke dag een maaltijd op tafel te zetten. Zolang we nog zien dat te veel mensen buiten de boot vallen, blijven we ons inzetten.''



Het echtpaar Sies dat in 2013 afscheid nam van de organisatie van de voedselbank ziet ook veel eenzaamheid, vooral onder ouderen en bewoners van verpleeghuizen. ,,We hopen dat we ook weer cohesie in de wijk brengen.''



Proef

Vertegenwoordigers vanuit de politiek en kerk koken en serveren vier dagen per week een warme maaltijd voor mensen die daar behoefte aan hebben. De gaarkeuken in het restaurant van de Nancy Zeelenbergflat van Humanitas in Rotterdam-Zuid is een proef van een maand om te zien of het aanslaat.