Duizenden kilo's aan rondslingerend vuil verdwenen in zakken en containers, geheel in de geest van het beschavingsoffensief van de Mister Clean van het Rotterdamse stadsbestuur, Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans. Met aandoenlijk enthousiasme struinde een recordaantal van 10.000 deelnemers door straten en parken tijdens het 'grootste opruimfeest van Nederland'. Voorwaar een succes.



Keep it Clean Day legt echter een fundamenteel probleem bloot: een deel van de bevolking leeft in een egocentrisch universum, waar afval op straat gooien een vanzelfsprekendheid is. Iedereen kent ze wel, zeker in Rotterdam: de van rotzooi en smerigheid vergeven parkeerplekken, waar enkele hongerige matties zich kort daarvoor tegoed hebben gedaan aan een vorstelijke fastfoodmaaltijd. Nadat de laatste druppel vet vakkundig uit de plastic verpakking is geperst, wordt de hele bliksemse bende uit de auto gekieperd. Opgeruimd staat netjes, nietwaar?



Het 'succes' van de nationale opruimdag kent vele vaders, maar één daarvan wordt stelselmatig over het hoofd gezien: de vervuilers. Dankzij hun onvoorwaardelijk inzet om straten, wijken en parken te bevuilen, kunnen honderden met vuilnisknijpers bewapende schoolkinderen zich jaarlijks naar hartenlust uitleven in de openbare ruimte. Dat is - helaas - hard nodig, maar een klassiek voorbeeld van symptoombestrijding. Keep it Clean Day is daadwerkelijk pas een succes als de initiatiefnemers zichzelf overbodig verklaren. Omdat zij tot de conclusie zijn gekomen dat de stuitende nonchalance is opgeruimd.