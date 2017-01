'Opsporen ambulancedief krijgt hoogste prioriteit'

Het gebeurt niet vaak dat ambulancemedewerkers worden bestolen, maar ze zijn wel altijd op hun hoede, zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio (VRR). ,,Ik vind dat je erop moet kunnen rekenen dat er respectvol met je spullen wordt omgegaan als je ergens hulp aan andere mensen verleent.''



Zondagavond gooide een dief een grote baksteen door de ruit van een portier van een ambulance die bij een spoedgeval was in Rotterdam-Beverwaard. De tas van de chauffeur met daarin zijn avondeten, jas, zonnebril en sleutels werd meegenomen. Het gevolg was dat de ziekenwagen niet weg kon: de bestuurdersstoel lag vol glas. De patiënt moest met een vertraging van een minuut of tien mee in een andere ambulance.



Het incident zorgde voor grote verontwaardiging bij hulpverleners, politieagenten en mensen die reacties plaatsten op sociale media. ,,De politie heeft deze zaak de hoogste prioriteit gegeven'', zegt Littooij. ,,Maar ik hoop eigenlijk dat degene zichzelf meldt. Dat iemand in zijn omgeving met moreel besef hem vertelt dat het écht niet kan, spullen jatten uit een ambulance.''



Boos

Littooij is boos. Direct na het incident stuurde hij al een woedende tweet de wereld in. Een dag later is dat gevoel nog niet gezakt. ,,Het gevolg hiervan is dat een ernstig zieke met vertraging naar het ziekenhuis kon worden gebracht. De patiënt was niet levensbedreigend ziek, maar de ambulance was er natuurlijk niet voor niets met zwaailichten en sirenes naartoe gereden.''



Medewerkers moeten tegenwoordig voortdurend scherp zijn, zegt Littooij. ,,Ze moeten hun auto afsluiten, niets kunnen ze onbeheerd achterlaten. En dat terwijl je al je aandacht nodig hebt voor je echte werk.'' Een ambulance is wel extra beveiligd tegen diefstal. Zo zitten medicijnen in een afgesloten gedeelte achterin de ziekenwagen.



De twee medewerkers van de gehavende ambulance zijn weer aan het werk.