De winterschilder is er weer! En gorillabaas Bokito kijkt zijn ogen uit, aan de andere kant van de glaswand van zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp. Met zijn neus bijkans tegen het raam gedrukt ziet de nieuwsgierige zilverrug toe hoe de bezoekersruimte met een verfroller van een fris wit laagje wordt voorzien. ,,Bokito houdt de zaak scherp in de gaten’’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste.

Het wat sombere onderkomen in de mensapenvleugel in de Rivièrahal wordt opgefrist. Behalve verfwerk van het bedrijf Ham Schilders is de zogenoemde ‘gorillakeuken’ onder handen genomen en krijgt ook een aantal vitrines een beurt.

,,We knappen de zaak op, omdat het contrast met het gedeelte waar de neushoorns staan wel erg groot was geworden’’, luidt de uitleg. ,,Met een likje verf wordt de boel al snel een stuk lichter en vrolijker, zonder dat er sprake is van een complete verbouwing. Want dat kost veel te veel geld.’’

Spierbundel