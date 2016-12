Oranjes kwamen 14 keer naar Rotterdam

Hij mag dan een Ajax-supporter zijn: koning Willem-Alexander weet Rotterdam goed te vinden sinds zijn inauguratie. En zijn familie ook. Was de koninklijke familie vorig jaar al acht keer in de stad, dit jaar telde veertien Oranjebezoeken. En in januari is het alweer raak: dan komt Willem-Alexander naar het Rotterdams Filmfestival, om een première bij te wonen. Kersttoespraak Even een greep uit de bezoeken van dit jaar: Willem-Alexander bezocht de viering van het 400-jarig bestaan van tankopslag Vopak, woonde een evenement voor internationale studenten bij op de Erasmus Universiteit en opende de Erasmus Experience in de bibliotheek. Laatstgenoemde tentoonstelling kwam zelfs even terug in zijn kersttoespraak dit weekend. Máxima nam meer dan de helft van de bezoeken voor haar rekening, waaronder de doop van de Koningsdam, het nieuwste cruiseschip van de Holland America Line.

Havenstad

Is het toeval? Of is de koninklijke familie gewoon gek op 010? Rotterdam zit natuurlijk gebakken als havenstad, zegt Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella. ,,Koning Willem-Alexander is waterexpert en het dopen van schepen is de core business van het koningshuis, meer nog dan lintjes knippen.''



En Rotterdam biedt nu eenmaal veel evenementen die hoog bezoek lokken. Neem de klimaatconferentie, waar koningin Máxima een toespraak hield, of paardenevenement CHIO in het Kralingse Bos. Daar is prinses Beatrix vaste gast, ook nu ze geen koningin meer is. ,,Gewoon, omdat ze het leuk vindt'', aldus Marcella. ,,Ze rijdt zelf paard. Ik hóór Willem-Alexander gewoon zeggen: 'Mam, hier staat jouw naam op.' Beatrix heeft ook een buitengewone belangstelling voor cultuur. Daar valt nog wel meer uit te halen: die mooie musea in Rotterdam róepen bijna om haar komst.''



Aboutaleb

Een belangrijke rol bij het strikken van de koninklijke familie is weggelegd voor de burgemeester. Die kan een uitnodiging versturen namens instellingen en bedrijven. En laten Willem-Alexander en Aboutaleb nou op goede voet staan.



Marcella: ,,Je kunt zien dat de band tussen die twee goed is. Er wordt veel gelachen, ook al zijn de bezoeken formeel van aard. Het zijn generatiegenoten, net als premier Rutte en Willem-Alexander. De koning heeft zich wel eens laten ontvallen dat dat prettig werken is.''



De band tussen de Oranjes en de stad is dus warm - al blijft het natuurlijk een pijnpuntje dat de koning voor Ajax is. Maar ook dat heeft hij slim goedgemaakt, weet Marcella. ,,Koningin Máxima heeft laten vallen dat ze voor Feyenoord is. Dat maakt alles goed toch?''



Een overzicht: