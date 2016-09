Oud-burgemeester Koen van Capelle naar Katwijk

Koen verliet afgelopen winter het Capelse gemeentehuis. Naar eigen zeggen zag hij af van een tweede termijn omdat hij op zijn 59ste nog iets anders wilde doen dan 'burgemeesteren'. Dat zijn laatste jaar in het teken stond van een rel over zijn woonplaats, stond volgens hem los van het vertrek.



Koen overtrad 4 jaar lang willens en wetens de wet, die voorschrijft dat een burgemeester moet wonen in de stad waar hij benoemd is. Koen verkwistte 25.000 euro gemeenschapsgeld door maar 4 nachten te slapen in een Capels appartement dat 2 jaar lang voor hem werd betaald, omdat hij het gezelliger vond om bij zijn vrouw in Lexmond te slapen.



Toneelstukje

Vervolgens schreef hij zich in op het adres van een ver familielid in Capelle, zodat hij op papier aan de wet voldeed. In praktijk woonde hij na 5 jaar nog steeds in Lexmond. 'Een toneelstukje', gaf hij toe tegenover het AD. Na ophef over deze kwestie beloofde Koen alsnog naar Capelle te verhuizen. Zo ver kwam het niet, hij kondigde een maand later zijn vertrek aan.



De CDA-politicus hoeft nu trouwens niet op zoek naar een huis in Katwijk. De verhuis-wet geldt niet voor waarnemend burgemeesters.