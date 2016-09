Oud-burgemeester Maassluis in zonnetje op zijn eigen bankje

Samen met zijn vrouw Magda verscheurde hij onder toeziend oog van tientallen belangstellenden het papier en onthulde hij in de stralende zon het blauwwitte bankje met de tekst 'Koos Karssen burgemeester Maassluis 2003-2015' en de 'skyline' van Maassluis.



Bijna een jaar geleden nam de 71-jarige Karssen afscheid van de stad in de Groote Kerk. Van de vele inwoners van Maassluis en mensen van buiten de stad die aanwezig waren bij het afscheid van de populaire burgemeester gaf een aanzienlijk deel een cadeau in de vorm van een donatie.



De oud-burgemeester besloot uiteindelijk met dit bedrag het unieke 'Bankje van Koos' te bekostigen. Burgemeester Edo Haan nam het bankje gisteren namens de gemeente Maassluis in ontvangst van Karssen.



Complimenten

,,Alle complimenten, mijn dank is groot", zei Karssen nadat hij voor de eerste keer samen met zijn vrouw op het bankje had plaatsgenomen. De CDA-politicus werd begin 2003 burgemeester van Maassluis. Hij volgde toen zijn partijgenoot Jannie Sterkenburg-Versluis op. De laatste drie jaar was Karssen de oudste burgemeester van Nederland en aan het slot van zijn 12,5-jarige ambtstermijn was hij nog even waarnemend burgemeester.



Bij zijn afscheid in november 2015 zei Karssen nog dat hij 'met opgeheven hoofd' afscheid kon nemen van de stad en vertelde hij, ondanks dat hij niet geboren is in de stad, zich samen met zijn vrouw 'echte Maassluizers' te voelen. Edo Haan volgde Karssen op. Tegenwoordig is Karssen voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging.