Oud-burgemeester Schiedam wil huis niet uit en stapt naar rechter

Video Evenement Jaws in de Kralingse Plas gaat deze zomer echt door

12:36 Het evenement Jaws in de Kralingse Plas komt er deze zomer écht. Initiatiefnemers Laurens van Wesep en Jasper van Nederlof probeerden vorig jaar de film al bij de Kralingse Plas te vertonen, maar kregen toen geen toestemming. Die is er nu wel. ,,We zijn superblij dat het lukt”, vertelt Van Wesep. ,,We doen het nu met een heel team en hebben er hard aan gewerkt.”