Oud-en-nieuwfeestjes uitverkocht óf afgelast

Voor andere feesten, zoals Tik Tak NYE in de Maassilo, de Nachtduik in Annabel en Tijdcapsule in de Cruise Terminal, zijn geen kaartjes meer te krijgen. Ook voor het We love the 80's, 90's 00's-Feest in evenentemenlocatie Hal 4 aan de Maas zijn nog een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar. In Ahoy wordt dit jaar, in tegenstelling tot 2015, helemaal niets georganiseerd.



De Rotterdamse partygoeroe Ted Langenbach wijt de krapte op de feestmarkt aan het tekort aan geschikte locaties. De loco-nachtburgemeester, die zelf het nieuwe jaar inluidt in Eindhoven, denkt dat er daarom veel thuisfeestjes worden gegeven.



Hij wijt de krapte op de feestmarkt aan geschikte locaties voor partyorganisatoren. ,,De meeste zijn te duur om te huren voor een avondje óf er mag om veiligheidsreden geen feest worden gehouden.'' De enige die volgens Langenbach het tij kan keren, is de gemeente. ,,Rotterdam is slachtoffer geworden van gemanipuleerde citymarketing waarin alleen eten en architectuur centraal taan. Door een nijpend tekort aan locaties is voor house, techno en clubbing - waar Rotterdam ooit bekend om stond - geen ruimte meer.''