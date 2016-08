Oud-raadslid verdacht van diefstal geld oude vriend (88)

In drie jaar tijd zou hij de bejaarde Vlaardinger ruim 64.000 euro afhandig hebben gemaakt. Van W. was jarenlang zaakwaarnemer van de gehandicapte vriend. Het slachtoffer is inmiddels 88 jaar.



Van W. moest zich gistermiddag verantwoorden bij de Rotterdamse rechtbank, maar de markante Vlaardinger liet zonder opgaaf van reden verstek gaan.



Het slachtoffer is zwaar teleurgesteld. ,,Het is heel tragisch als je zo wordt beduveld,'' vertelt de Vlaardinger, die de markante voormalige PvdA-volksvertegenwoordiger al ruim vijftig jaar zegt te kennen. ,,Ik voel me een beetje kwaad. Waarom heeft hij mij dit geflikt? Ik adviseerde hem al toen hij jaren geleden voorzitter was van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Daar ken ik hem van. We bleven vrienden.''



Van W. bood zijn plaatsgenoot tien jaar geleden aan om te helpen met zijn administratie. Het slachtoffer werd toen slechtziend. ,,Later ging ik lichamelijk verder achteruit. Iedere week ging ik met hem boodschappen doen en liet ik hem met mijn pasje pinnen. Nu blijkt dat hij ook geld in zijn eigen zak stopte en met de pinpas ook naar de bank ging om geld op te nemen. Soms twee keer op één dag. Heb ik niks van geweten.''



Belastingdienst

De diefstal kwam in 2013 aan het licht, toen de Belastingdienst aan de deur van de gedupeerde Vlaardinger verscheen om beslag te leggen. In plaats van een goed gespekte bankrekening bleek het slachtoffer schulden te hebben. ,,Kort daarvoor reageerde Peter al niet meer op mijn telefoontjes en hoorde ik niks meer van hem. Als ik hem hier in de rechtszaal tref, zeg ik helemaal niks. Het komt nooit meer goed,'' aldus de hoogbejaarde Vlaardinger, die niet met zijn naam in de krant wil.



De rechter geeft de politie opdracht om bij een volgende terechtzitting de 73-jarige verdachte thuis op te halen en eventueel onder dwang naar de rechtszaal te halen. ,,Ik wil dat hij in zo'n belangrijke zaak met zulke beschuldigingen zelf zijn zegje kan doen en verantwoording kan afleggen,'' motiveerde de politierechter haar beslissing. Onbekend is wanneer de strafzaak wordt voortgezet. Van W. was gisteren ook voor deze krant niet bereikbaar voor een reactie.