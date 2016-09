Oud-Rijnmonder Stouten start regionale zender op internet

Een naam voor de internetzender is er nog niet, maar bekend is al wel dat begonnen wordt met vijf programma's per week, die ieder moment van de dag bekeken kunnen worden.



,,Als Ahmed Aboutaleb een persconferentie geeft, dan zijn wij daar niet bij. Wij worden geen nieuwszender en dus ook geen concurrent voor mijn vorige werkgever'', zegt Stouten. Waar de programma's dan wel over gaan? ,,Over het bedrijfsleven, dat staat buiten kijf. Friends in Business bestaat sinds 1987 en heeft zoveel contacten, het is logisch dat we daar wat mee doen. Drie grote bedrijven in de stad hebben ook al interesse getoond.''



Feyenoord

Zijn contacten bij Feyenoord komen ook van pas. ,,We zijn in gesprek'', zegt hij. Het gerucht dat Stouten op internet wedstrijden van Feyenoord gaat verslaan, kan hij niet bevestigen. ,,Het is veel te vroeg daar wat over te zeggen. Ik weet echt nog niet op welke manier we zouden kunnen samenwerken.''



Stouten benadrukt dat zijn blikveld ruimer is dan bedrijfsleven en sport. ,,Ook over het Rotterdams Philharmonisch Orkest kunnen we een mooi programma maken.''



De zender wordt opgezet met hulp van investeerders, Stouten en Smit steken er ook eigen geld in.