Oud-Spartaan Ricky van den Bergh opgepakt voor diefstal bij Delftse voetbalclub

Oud-Spartaan Ricky van den Bergh (36) is gisteravond aangehouden bij de Delftse voetbalclub DHC. Hij zou bij de vereniging waar hij assistent-trainer was een greep in de kassa hebben gedaan.

De Hagenaar, die vijf seizoenen bij Sparta Rotterdam voetbalde, werd gisteravond rond 22.00 uur aangehouden. Hij is na verhoor weer heengezonden en zal zich later dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden.

De voormalige prof heeft er flink de balen van. Volgens hem heeft hij het geld niet expres achterover gedrukt en gaat het om een bedrag van zestig euro. ,,Ik had een vader van een F-speler gevraagd om spinners (de nieuwste rage onder kinderen) mee te nemen uit de speelgoedwinkel. Toen hij ’s middags kwam had ik geen geld bij me. Dat heb ik uit de kassa van de bar gepakt, ik wilde hem niet laten wachten op zijn geld. Ik wou het later terugleggen, met het restant dat ik over had. Ik ben mijn zoontje thuis gaan brengen, en het vergeten.’’

De vader bevestigt die lezing. Desondanks heeft de club aangifte gedaan van diefstal en wil ze, volgens de oud-voetballer, hem nu royeren als lid.

Districtsbeker

Ricky van den Bergh speelde van 2002 tot 2011 als profvoetballer bij Sparta, RKC Waalwijk, Heracles en ADO Den Haag. Vooral bij Sparta was hij belangrijk waar hij in het seizoen 2004-2005 een belangrijke rol had in de promotie van de Rotterdamse club naar de eredivisie. Daarna speelde hij nog twee seizoenen bij Spakenburg, om vervolgens bij DHC terecht te komen die met het eerste in de hoofdklasse speelt. Dit jaar was hij assistent-trainer van dat team dat het dit seizoen erg goed deed. Zij staan morgen in de finale om de districtsbeker, in een wedstrijd tegen VV Noordwijk. Van den Bergh is daar niet bij. Niet vanwege deze affaire, maar omdat hij voor drie wedstrijden was geschorst na een ‘discussie’ met een scheidsrechter.

Rafelig

Van den Bergh is morgen wel aanwezig in theater De Willem in Papendrecht waar hij optreedt met de voorstelling FC Rebellen. Tijdens die voorstelling vertellen oud-voetballers die bekend staan om hun ‘rafelige randje’ anekdotes uit de kleedkamer en persoonlijke verhalen. Ook John de Wolf en Glenn Helder zitten in de voorstelling.

Van den Bergh is de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak geraakt. In 2010 werd de aanvaller aangehouden voor mishandeling na een verkeersruzie. Hij schopte een Hagenaar in het gezicht en trapte een deuk in zijn auto. De man vertoonde volgens Van den Berg levensgevaarlijk verkeersgedrag.