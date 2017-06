Oude glorie herleeft op Heijplaat

Sinds een maand runt een koksduo de keuken: Nathalie Folmer en David van Velzen. En dat pakt goed uit. Bij de eerste hap kijken we elkaar verrast aan. ,,Zo!", klinkt het tegelijk uit twee monden. Potverdorie, dat is me nog eens een vissoep. En dat vlees van de vitello tonnato is me toch lekker. Die komt uit eigen keuken, licht kok Nathalie Folmer toe als ze even kennis komt maken. Evenals de Bretonse vissoep (7,50 euro) van zelf getrokken kreeftenfond. Die is diep van smaak, maar toch subtiel. Hij is gevuld met wat stukken zalm, kabeljauw, tong en snapper. In de soep drijft een smakelijke bladerdeegachtige crouton.



Sappig

Ook de vitello tonnato (11,50 euro) steekt met kop en schouders boven het gemiddelde uit. Doorgaans moet de tonijnsaus het wat droge kalfsvlees oppeppen, maar hier is het omgekeerde aan de hand. Heerlijk gekruid, sappig rosé gebraden dunne plakken kalfslende - normaal kalfsmuis - met daarop een prettige tonijnsalade. Dunne reepjes rauwe chioggia-biet zijn een originele en frisse toevoeging aan het klassieke gerecht.



We staan bijna juichend op onze stoelen om zoveel vakmanschap en liefde in de keuken. En de bediening is ook al zo fijn. De hoofdgerechten temperen onze vreugde een beetje. We hebben niet veel te klagen, maar zo onder de indruk als bij de voorgerechten zijn we niet.



Van de Wiener schnitzel (14,50 euro) met goed gebakken champignons en ui mag het vlees iets malser. Bij de sliptongetjes (16,50 euro) proeven we de bloem waarin de vis gepaneerd is. Die is net niet gaar, en dat geeft een wat melig effect. Jammer.