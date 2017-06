Ouder echtpaar ernstig mishandeld na verkeersruzie

Het oudere echtpaar reed zondagmiddag over de Duikerlaan toen ze moesten stoppen om een man en een vrouw over te laten steken op het zebrapad. Waarschijnlijk stopte de man, die achter het stuur zat, wat aan de late kant. Want de man die overstak werd woest en liep op de auto af. Door het raampje van de bestuurder gaf hij de man een harde klap in het gezicht. Zijn vrouw stapte uit de auto om te vragen wat hij deed en wat er aan de hand was.