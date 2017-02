Ouderen hunkeren naar vroeger

Bouwtypologie

Ruim vier jaar geleden kwam de uitslag op een van de stembureaus in Het Lage Land grotendeels overeen met de landelijke uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen (zie inzet). Meijer, die jarenlang in de volkshuisvesting werkte, noemt dat 'deels toeval, deels het gevolg van de bouwtypologie'.



,,Je hebt hier alles: hoog, laag, duur, groot, nieuw, klein, sociaal, noem maar op'', zegt hij met een weids armgebaar tijdens een wandeling door de wijk. Die verscheidenheid vertaalt zich in de bevolkingssamenstelling. ,,In tegenstelling tot Ommoord kun je hier bovendien wel wooncarrière maken. Dat is de kracht van deze wijk, ook al is de omloopsnelheid groot.''



Een gevolg daarvan is echter dat de gemeenschapszin te wensen overlaat, constateert Meijer. ,,Men is hier vooral met zichzelf bezig. Je kunt heerlijk anoniem leven. In die zin is Het Lage Land een slaapwijk, maar daar is helemaal niets mis mee.''



Een slaapwijk ook met relatief veel groen. Dat heeft niet alleen voor-, maar zeker ook nadelen, aldus Meijer. ,,Veel groen betekent zeker in de avonduren ook relatief veel donkere plekken, waardoor je het idee hebt dat er zomaar iemand uit de struiken tevoorschijn kan springen.''



Veiligheid is en blijft voor veel kiezers een belangrijk thema, blijkt uit vrijwel elk onderzoek. Het Lage Land scoort al jaren bovengemiddeld goed in de Rotterdamse veiligheidsindex. Maar veiligheid is 'een subjectieve beleving'. Meijer kan dat niet vaak genoeg herhalen.



,,Het cijfer is weliswaar positief, maar de tendens is negatief. Dan heb ik het vooral over woninginbraken. Hier zit geld, hier wonen relatief veel ouderen en die zijn kwetsbaar. Maar je kunt hier veilig over straat.''

Toch voelen veel bewoners zich niet veilig, weet Meijer. ,,Vergeet niet dat mensen tegenwoordig vanuit alle hoeken en gaten het nieuws tot zich krijgen. Je hoort en je leest meer: 'vrouw verkracht in Keulen' komt hier dankzij internet ook meteen binnen.''



Ook het onderhoud van de openbare ruimte in Het Lage Land is voor verbetering vatbaar. Niet voor niets heeft Meijers partij Leefbaar 10 miljoen euro losgepeuterd voor een opknapbeurt van Oost. ,,Dat is nodig, ook al is het hier voor Rotterdamse begrippen goed. Maar mensen hebben geen boodschap aan het feit dat het in Spangen erger is. Die zien de achteruitgang en vertrekken naar Capelle als ze daartoe financieel in staat zijn.''



Over onderhoud gesproken: het wemelt van de hondenpoep in Het Lage Land. Meijer lacht besmuikt bij die constatering. ,,Veel groen betekent veel honden. Je kunt hier op je pantoffels de hond uitlaten.''