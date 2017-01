Ouders brengen overvallertjes naar politie

Provincie ziet ruimte voor 60 windmolens in regio

15:54 Volgens de provincie Zuid-Holland is er in de Rotterdamse regio ruimte voor 60 nieuwe windmolens. Die kunnen komen te staan op 23 verschillende plaatsen in het Rijnmond-gebied. Dat blijkt uit de lijst die Gedeputeerde Staten donderdag hebben gepresenteerd. In de Haagse regio zijn twee plekken geschikt voor in totaal vijf turbines.