Ouders krijgen hun zin: montessorischool blijft open

BOOR verklaarde vorige maand geen andere uitweg te zien dan sluiting van Tuinstad-Terbregge. Omdat de school kromp en de potentiële aanwas uit de wijk ook, was het niet langer rendabel om de deuren open te houden.



Dit nieuws sloeg bij leerlingen en hun ouders in als een bom. Ze verzetten zich hevig tegen de sluiting, omdat kinderen ‘de dupe werden van een financiële keuze’ en alternatieve scholen te ver weg waren. Juist door dit protest werd duidelijk hoe geliefd de school was. RVKO schoot daardoor te hulp. Als minstens 75 leerlingen beloofden te blijven, wilden zij de school wel overnemen. Zo geschiedde.



BOOR ontkent dat het rumoer en de hoogoplopende emoties voorkomen hadden kunnen worden door zélf uit te reiken naar de RVKO. ,,Zulk contact tussen schoolbesturen is nog helemaal niet zo gangbaar. Deze oplossing is gewoon niet in ons opgekomen”, zegt een woordvoerder. ,,We zijn heel blij voor de leerlingen en hun ouders en we trekken hier lering uit.”