Ouders redden schoolreisje

,,Mama, er huilden vandaag kinderen in de klas. Zij mogen niet mee naar de Efteling." Moeder Cecile Calis wist twee weken geleden niet wat ze hoorde. In groep 5 van de Arentschool in Rotterdam-Kralingen, de groep van haar zoon, mochten vier kinderen niet mee op schoolreis omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro niet hadden betaald.

Calis uitte haar verbazing bij bevriende ouders en zij waren al even geschokt. Samen stapten ze naar schooldirecteur Ellen van der Hout, die zou hebben gezegd dat er een tekort was van 1200 euro omdat voor dik vijftig kinderen de ouderbijdrage niet was betaald. Er was simpelweg niet genoeg geld om voor alle kleuters een Blijdorp-kaartje te kopen en voor de rest een Efteling-ticket.

Hoewel de directrice tegenover deze krant ontkent kinderen te hebben uitgesloten van het schoolreisje, was de brief die niet-betalende ouders ontvingen glashelder: Het is niet meer mogelijk om kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald is te laten deelnemen aan het schoolreisje. Concreet betekent dit dat uw zoon/dochter gewoon op school wordt verwacht. Niet betalen = geen plekje in de bus en het attractiepark.

,,Ik wilde een duidelijk signaal afgeven", vertelt directrice Van der Hout. ,,In de geschiedenis van de school is gewenning ontstaan over dat de school altijd alles betaalt. Ik heb de ouders dit jaar voor het eerst geprobeerd te bewegen tot betalen."

Problemen

Quote Binnen één avond hadden we 1500 euro ingezameld Marieke van der Put Ze noemt het 'een mentaliteitskwestie'. Want lang niet alle ouders die de ouderbijdrage niet betalen, hebben het geld niet. ,,Ik heb de gezinnen met financiële problemen goed in beeld en zij kunnen altijd op hulp rekenen. Maar dat zijn er geen tientallen."



Gisteren vond het schoolreisje van de Arentschool plaats. Álle 370 kinderen mochten uiteindelijk de bus in, doordat 24 behulpzame ouders de portemonnee hebben getrokken. ,,Binnen één avond hadden we 1500 euro ingezameld", vertelt moeder Marieke van der Put. Bij haar zoon in groep 3 zouden twee leerlingen niet mee kunnen - in andere klassen wel veertien. ,,Wij hoeven niet te weten wie niet betaalt en waarom niet. Dat gaat ons niet aan. Wij vinden gewoon dat een kind nooit de dupe mag zijn. Het is té verdrietig als je vriendjes in de achtbaan zitten en jij in een lokaal."

De directrice noemt het ouderinitiatief 'mooi', maar hoopt dat het volgend jaar niet nodig is. ,,Als alle ouders hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we pas écht op stap met het wij-gevoel", aldus Van der Hout.

Quote Zo wordt een dubbeltje nooit een kwartje, en voelt hij zich een stuiver Van der Put De betrokken ouders noemen hun actie 'een spoedreparatie'. ,,De school en ouders kunnen niet blijven betalen voor anderen, maar die harde lijn is te laat gecommuniceerd. Je kunt de gewoonte niet opeens veranderen over de rug van kinderen", zegt moeder Calis. Moeder Van der Put vult aan: ,,Juist op de basisschool hoort je thuissituatie niet mee te tellen. Zo wordt een dubbeltje nooit een kwartje, en voelt hij zich een stuiver."



De vrijwillige ouderbijdrage voor vieringen en schoolreisjes is een heet hangijzer. In talloze nieuwsbrieven hengelen scholen naar het geld. ,,We komen altijd een beetje tekort", zegt Cihan Gerdan, bestuurder van de Rotterdamse basisscholen Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Ikra en Noen . ,,Ouders vergeten hun bijdrage wel eens te geven, of zijn even laks. Maar als het om 1, 2 kinderen gaat, zeg ik: hop, die bus in!"



De ouderbijdrage is bij wet vrijwillig, maar scholen mogen kinderen uitsluiten van activiteiten die hiervan betaald worden. En dat gebeurt ook echt, weet directeur Leo Regoord van de Prins Willem-Alexanderschool in Rotterdam-IJsselmonde. ,,Ik ken een school waar een jongen op de dag zelf uit de bus werd geplukt omdat zijn ouders niet betaald hadden."



Potje

Op zijn school is de ouderbijdrage opvallend laag: 37,50 euro. ,,Dat is niet voor niets. Ouders hebben al moeite met dít bedrag." Regoord trekt elk jaar net zo lang aan ouders tot ze betalen maar er zijn er altijd 'een stuk of tien' die de bijdrage écht niet kunnen ophoesten. ,,Ik heb geen potje om dat te vergoeden maar ik schuif net zo lang tot iedereen mee kan. Maar als méér ouders niet kunnen betalen, lukt dat niet meer."

Nu al wordt elk dubbeltje omgedraaid, de rekening extra gecheckt en altijd om korting gevraagd. ,,Ik beknibbel op begeleiding: groepjes van vijf kinderen in plaats van vier per ouder. Maar die grens is ook bereikt."