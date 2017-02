Ouders vrijgesproken van mishandelen baby

Destijds werd in het Maasstad Ziekenhuis alarm geslagen nadat van het kindje een skeletscan was gemaakt. De vader (34) en moeder (32) waren er met het jongetje naartoe gegaan omdat hij zijn eten niet binnen kon houden.



Tijdens de rechtszaak twee weken geleden werd door de officier van justitie al aangegeven dat de moeder moest worden vrijgesproken omdat de vader toegaf misschien wat te ruw met het kind te hebben gespeeld. De man vertelde dat soms - als het kindje op de commode lag - hij hem bij zijn voetjes pakte en dan ‘fietsbewegingen’ maakte.



De rechtbank stelt nu in de uitspraak dat ze niet tot de conclusie kan komen dat het spelen met het jongetje heeft geleid tot de botbreuken. Het is niet uitgesloten dat het letsel op een andere manier is veroorzaakt, maar hoe? Dat is volgens de rechtbank volstrekt onduidelijk.



Tegen de vader was een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand geëist. De aanklager kwam met de opvallend milde strafeis omdat de ten laste gelegde mishandelingen al van lang geleden dateren. Het sprak daarnaast in het voordeel van de verdachte dat het jongetje al enige tijd - zij het onder toezicht - weer bij zijn ouders woont. ,,En dat gaat goed'', verklaarde de gezinsvoogd.