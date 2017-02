Ouzo Grieks? Deze komt uit Rotterdam!

De Grieken zijn al jaren verknocht aan de sterke drank met anijssmaak. Rotterdam heeft met 'Hoezo? Ouzo' haar eigen variant. Ontwikkeld door Stefan van Hees in diens achtertuin op Rotterdam-Katendrecht en gedestilleerd bij De Groene Fee in Poortugaal.



Op weg naar de distilleerderij onder de rook van Rotterdam steekt Van Hees enthousiast van wal: ,,Mijn vader maakte in de jaren 80 wijn van hetgeen er in onze achtertuin groeide, zoals vlierbessen. Bij ons thuis lagen allemaal flessen wijn, maar het meeste mislukte en was niet te pruimen.''



Geïnspireerd geraakt door zijn vaders brouwsels bouwt de student werktuigbouwkunde op 18-jarige leeftijd zijn eerste destilleerketel van een oude snelkookpan. ,,De wijn weggooien vond ik zonde, dus destilleerde ik het tot pure alcohol. Ik weet nog hoe gefascineerd ik was door de alcohol die eruit kwam, het was zo helder als water'', vertelt Van Hees.



Het vuurtje voor het destilleerproces is letterlijk aangewakkerd bij de dan nog jonge Rotterdammer. Van een koperen asbak van zijn opa maakt hij een keteltje. Het allereerste brouwsel dat hierin pruttelt en drinkbaar is, is een zelf illegaal gebrouwen ouzo.



De Rotterdamse Moonshiner, een Engelse uitdrukking voor zelfgemaakte sterke drank, geeft zijn zelf gebrouwen anijsdrankje later de typisch Rotterdamse naam 'Hoezo? Ouzo'. ,,In het begin gaf ik het vaak weg aan mensen. Ook bij de hockeyclub Feyenoord waar ik speel. Hier is het inmiddels een fenomeen. Uiteindelijk kreeg ik er steeds meer vraag naar.''