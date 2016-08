'Over vijf jaar weer WK roeien in Rotterdam'

,,Ze waren tevreden over de baan. Van de FISA hoorde ik dat ze snel willen terugkomen, misschien al wel in 2021 of 2022. Dat is snel, maar we kunnen het aan'', aldus Bernard. De roeibobo vermoedt dat de Rotterdamse baan het internationaal zeker gaat winnen van de aloude Bosbaan in Amsterdam, die door de kenners als oneerlijk wordt beschouwd. ,,De Willem Alexanderbaan heeft op dat punt geen problemen.''



Directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport erkende gisteren dat Rotterdam een oogje heeft laten vallen op de Holland Beker. Deze roeiwedstrijd zou volgend jaar naar Zevenhuizen moeten komen. En moet daar ook een vast nummer worden.



Geen enkele wanklank

De organisatie van de WK roeien (2.000 deelnemers uit 70 landen) maakte vandaag de balans op. Er kwamen in acht dagen tijd circa 28.000 bezoekers naar de Eendragtspolder. ,,Het is goed verlopen. Van de politie geen enkele wanklank'', aldus perschef Matthijs Goes. ,,Bij de EHBO was er één gebroken arm, dat was alles.''



Hij noemt nog een opvallende kwestie. Van de Rotterdamse WK-winnares Marieke Keijser, het boegbeeld van het toernooi, werden drie grote banieren gestolen. Deze afbeeldingen hingen aan bouwhekken. Keijser won vrijdag goud in de lichte skiff tot 23 jaar. Die dag waren er ook wereldtitels voor Anne-Marie Schonk en Amber Kraak bij de lichte dubbeltwee en voor de Nederlandse acht.